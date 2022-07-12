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Elazığ’da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı

Elazığ’ın Değirmenönü köyünde aç kalan tilki bir evin bahçesine girip yiyecek aradı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Asayiş 12.07.2022, 10:47
Elazığ’da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı

Elazığ’ın Değirmenönü köyünde aç kalan tilki bir evin bahçesine girip yiyecek aradı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, merkeze bağlı Değirmenönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde bahçede ses duyan ev sahibi, el feneri ile dışarı çıktığında bahçede tilki gördü. Açlıktan yemek arayan tilki bir süre bahçede gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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