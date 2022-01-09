Elazığ’da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da farklı tarihlerde 7 iş yerinin ve bir aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs dün merkeze bağlı Çarşı Mahallesi’nde pansiyon, döner salonu, kuyumcu ve terzi olarak faaliyet gösteren 4 ayrı iş yerinin camını kırıp, bir marketin de kasasından 2 bin lira para çaldı. Ardından şahıs, eski Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Ali Dursun Er’in otomobilinin camını kırdı. Olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin M.K. (22) olduğu tespit edildi. Geçen ay da 3 iş yerinin camını kırdığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, ’mala zarar verme ve iş yerinden hırsızlık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.