Elazığ’da 7 iş yeri ve bir aracın camı kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da farklı tarihlerde 7 iş yerinin ve bir aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir şahıs dün merkeze bağlı Çarşı Mahallesi’nde pansiyon, döner salonu, kuyumculuk ve terzi olarak faaliyet gösteren 4 ayrı işyerinin camını kırıp bir marketin de kasasından 2 bin lira para çaldı. Ardında şahıs, Elazığ Belediyesi Eski Bilgi İşlem Müdürü Ali Dursun Er’in otomobilinin camını kırdı. Olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin M.K. (22) olduğunu tespit edildi. Geçen ayda 3 iş yerinin camını kırdığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, ’Mala Zarar Verme ve İşyerinden Hırsızlık’ suçlarından adliyeye sevk edildi.