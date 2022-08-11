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Elazığ’da 68 kök kenevir ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 68 kök kenevir ve 25 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 11.08.2022, 10:27
Elazığ’da 68 kök kenevir ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 68 kök kenevir ve 25 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Baskil ilçesinde kenevir ekimi yapıldığının bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi. Jandarma ekiplerince tespit edilen adrese operasyon planlandı. Yapılan operasyonda evin bahçesinde 3 metre boyunda 68 kök kenevir ve 25 kilogram da kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu maddelerin jandarma ekiplerince imha edildiği bildirildi.

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