Elazığ’da 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda kumar borcu iddiası

Elazığ’da doğal gaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Ailesini katleden ve ardından intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat’ın kumar borcunun bulunduğu ve babasından para istediği bu yüzden tartışma çıktığı iddia edildi.

Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilk olarak doğal gaz kaçağı ihbarının yapıldığı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye evde ailesi ile tartışan Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut’a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

"Kumar borcu iddiası"

Olayın sebebinin, öğretmen Hüseyin Fırat’ın kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Fırat’ın cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruştura sürüyor.