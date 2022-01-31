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Elazığ’da 6 katlı binada korkutan yangın, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler 3 binanın daha çatısına sıçrarken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 31.01.2022, 00:51
Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler 3 binanın daha çatısına sıçrarken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.