Elazığ’da 395 litre sahte içki ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 395 litre sahte içki ele geçirildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarına devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda bir şüphelinin sahte içki ürettiği ve yılbaşı öncesi piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 395 litre sahte şarap ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.