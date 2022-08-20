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Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 20.08.2022, 09:15
Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.17’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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