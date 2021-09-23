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Elazığ’da 3 gündür kayıp olan genç bulundu

Elazığ’da iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan Cumali Cankara, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Asayiş 23.09.2021, 20:48
Elazığ’da 3 gündür kayıp olan genç bulundu

Elazığ’da iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan Cumali Cankara, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi’nde yaşayan Cumali Cankara (27) Salı günü ailesine ’iş aramaya gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve gelmeyen çocuklarını merak eden ailesi, cep telefonunun kapalı olması nedeniyle Cankara’yı merak etti. Ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Cumali Cankarayı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Cankara, ailesine teslim edildi.

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