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Elazığ’da 3 çocuk annesini öldüren zanlıya müebbet hapis

Elazığ’da mevsimlik işçilere çavuşluk yapan 3 çocuk annesi Kebire Atamaz’ı evinin önünde öldüren zanlıya iyi hal indirimi uygulanmadı, müebbet hapis cezası verildi.

Asayiş 29.10.2021, 16:10
Elazığ’da 3 çocuk annesini öldüren zanlıya müebbet hapis

Elazığ’da mevsimlik işçilere çavuşluk yapan 3 çocuk annesi Kebire Atamaz’ı evinin önünde öldüren zanlıya iyi hal indirimi uygulanmadı, müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 20 Ağustos 2019 tarihinde merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Cankara’nın tarlasında mevsimlik işçilere çavuşluk yapan 3 çocuk annesi Kebire Atamaz (48), farklı bir yerde çalışmaya başladı. Sabah Atamaz’ın evinin önüne gelen Cankara, başkası ile çalışmazsın diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Cankara çıkardığı silah ile 3 çocuk annesini vurdu. Ağır yaralanan ve hastane kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cankara’yı gözaltına alırken olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Elazığ Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 2 yıl süren dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal iyi uygulamadan müebbet hapis cezası verdi.

’Onu bizzat köy meydanında vuracağım’

Dava hakkında bilgi veren Avukat Ali Çimen, “Kebire Atamaz 48 yaşında 3 çocuk annesi bir kadındır. Daha önce kendisine husumet besleyen olayın faili daha önce de tehdit etmiştir. Kebire’nin daha öncede fail hakkında şikayetleri olmuştu. Bu şikayetlerin birinde olay yerine giden kolluğa, ‘Onu bizzat köy meydanında vuracağım’ şeklinde tehdit etmişti. Fail sabahın 6’sında Kebire’nin evinin bulunduğu sokağa aracı ile gidip konumlanıyor ve dışarı çıkmasını bekliyor. Kebire dışarı çıktıktan sonra birden fazla yaptığı ateşle yaşamını yitirmesine sebep oluyor. Yargılamasını yapan Elazığ Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi, faili müebbette hapis cezası ile cezalandırdı. Sıkça eleştirilen iyi hal indirimi olarak toplumda tabir edilen TCK 62. maddeyi de uygulamadı. Bu karar Diyarbakır 1. Ceza Dairesi tarafından vicdanı kanıya uygun bulundu ve onandı. Bu iyi hal uygulanması çok yerinde bir karardı. Uygulamada iyi hal indiriminin çok cömert şekilde uygulanması çok eleştiriliyordu. Bu dosyamızda kamuoyunun vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde 62. madde uygulanmadı” dedi.

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