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Elazığ’da 22 adet suç kaydı olan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı

Elazığ’da 22 adet suç kaydı olan şüpheli hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 29.06.2022, 14:53
Elazığ’da 22 adet suç kaydı olan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı

Elazığ’da 22 adet suç kaydı olan şüpheli hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olayı için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmadan ekipler, 22 adet suç kaydı olan şüpheli C.K.’yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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