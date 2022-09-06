Elazığ’da 20 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 20 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maden ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Şüphelinin takibi sonucunda evinin yakınlarında bulunan ormanlık alana ekim yaptığı tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanırken, kenevir ekimi yapılan yerde ve ikamette yapılan arama sonucunda 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar maddesi ve 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.