Elazığ’da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri kaçak içki yapılan adresi ve şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonda evde 2 ton kaçak şarap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.