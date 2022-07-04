banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
LGS tercihleri başlıyor!
LGS tercihleri başlıyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!

Elazığ’da 2 metrelik yılanların dansı

Elazığ’ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 04.07.2022, 09:42
Elazığ’da 2 metrelik yılanların dansı

Elazığ’ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Merkeze bağlı Haselli köyünde yaşayan Ahmet Altunyuva, tarlasında giderken 2 metre uzunluğunda ki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine Altunyuva, cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.

Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu