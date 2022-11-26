Elazığ’da 2 çocuk babası evinde ölü bulundu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Bilal Bilici evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Bilici ve ailesi, akşam saatlerinde kayınvalidesinin evine gitti. Bilal Bilici, burada bir süre oturduktan sonra ailesini kayınvalidesinde bırakarak geri döndü. Bilal Bilici’den haber alamayan eşi, kocasının iş yerini de açmadığını öğrenince evlerine gitti. Kapıyı açan kadın, eşinin yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını fark etmesinin ardından durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 31 yaşındaki Bilal Bilici’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 çocuk babası Bilal Bilici’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bilici’nin hayatını kaybetme sebebinin yapılacak otopsi sonuçlarının ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.