Elazığ’da 156 bin liralık malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da 156 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi ve Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 farklı noktada hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde bir marketten 100 bin liralık ve bir evden 56 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.