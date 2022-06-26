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Elazığ’da 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında arpa ekili 12 dönüm alan küle döndü.

Asayiş 26.06.2022, 12:24
Elazığ’da 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında arpa ekili 12 dönüm alan küle döndü.

Yangın, merkeze bağlı İkitepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arpa ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 12 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.

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