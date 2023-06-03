Elazığ’da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ’da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan R.A.’nın Harput Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda şüpheli R.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.