Elazığ’da 10 aylık kaza bilançosu: 8 ölü, bin 451 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ’da 10 ayda meydana gelen 2 bin 232 trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, bin 451 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılının ilk 10 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Buna göre Elazığ’da 2022 yılının ilk 10 ayında ölüm ve yaralanmalı sonuçlanan 859 kaza meydana gelirken, bin 373 kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 451 kişi ise yaralandı.