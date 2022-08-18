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Elazığ’da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş 18.08.2022, 11:28
Elazığ’da 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ’a yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı ve operasyon planlandı. Şüphelinin bulunduğu araç Gölköy mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 Tl idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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