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Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi.
Asayiş 30.08.2022, 00:21
Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Vali Dr. Ömer Toraman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren tarafından rütbe terfi alan personele yeni rütbeleri takıldı. Törene Vali Dr. Ömer Toraman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, personeller ve aileleri katıldı.
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