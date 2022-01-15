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Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminde bir araya geldi
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, sinema etkinliğinde bir araya gelerek Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi.
Asayiş 15.01.2022, 11:26
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, sinema etkinliğinde bir araya gelerek Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyet personellerinin moral motivasyonunu yükseltmek adına sinema etkinliği düzenlendi. Düzenlenen sinema etkinliğinde 2017’de Trabzon’da terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma astsubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik’in konu edinildiği Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi izlendi.
Vizyona giren film tüm Türkiye’de olduğu gibi ekiplerinden de tam not aldı.