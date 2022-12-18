El yapımı patlayıcıyla kaçak kazı yapan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de el yapımı patlayıcı ile kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek, jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şok uygulaması esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; şeker ve gübreden yapıldığı belirlenen 12 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 100 metre patlatma kablosu, 2 adet manivela demir, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet baş feneri, 10 metre endoskopik kamera, 1 adet çekiç, 4 adet hilti ucu, 1 adet seyyar ampul, 1 adet akü, 1 adet balta, 2 adet tornavida ve 1 adet yan keski ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç., M.Ö. ve C.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahısların Odunpazarı’nın Kavacık Mahallesi Duvaklı Tepe mevkiinde kayalık alanda patlatma yaparak kaçak kazı yaptıkları ve aynı bölgeye kazı yapma amaçlı gittikleri anlaşıldı. Kaçak kazı alanında yapılan incelemede, bölgedeki 3 delikte infilak ettirilmemiş el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcılardan numune alınırken, patlamamış olanlar ise yerinde imha edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince ‘kaçak kazı yapmak’ ve ‘tehlikeli madde bulundurmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.