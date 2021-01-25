El yapımı köprüde can pazarı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bağ evine giden evli çift, üzerinden geçtikleri el yapımı tahta köprünün çökmesi üzerine dereye düştü. 65 yaşındaki Faruk Gezer kıyıya yüzüp kurtulurken, 58 yaşındaki eşi Nuray Gezer şiddetli yağmur sebebiyle azgın sularda kayboldu. 4 kilometre sürüklenip boğularak can veren talihsiz kadının cesedi olaydan 2 saat sonra kıyıda takıldığı çalıların arasında jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tarlabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağmur sebebiyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerinin kontrol etmek istedi. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için kendi yaptıkları tahta köprünün üzerinden geçen çift köprünün çökmesi ile birlikte suya düştü. Eşini kurtarmaya çalışan Faruk Gezer son anda kayalara tutunup canını kurtarırken, eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede kayboldu.

Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 4 kilometre sürüklenen, suda boğularak can veren Nuray Gezer’in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cesedini yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağından çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yukarıya taşınan Nuray Gezer’in cesedi otopsi için Bursa’daki dli Tıp Morguna gönderildi. Faruk Gezer’in ifadesine başvuran Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.