El Salvador’da ordunun baskınlarda ele geçirdiği silahlar sergilendi

El Salvodor’da Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde cinayetlerin artması üzerine 10 Kasım’da orduyu görevlendirmesinin ardından yapılan baskınlarda ele geçirilen el bombalarını ve silahları sosyal medya hesabında paylaştı.

Dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olan El Salvodor’da Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde cinayetlerin artması üzerine 10 Kasım’da orduyu görevlendirmişti. Osmanlı torunu olarak da tanınan Bukele, görevlendirme sonrası ordu tarafından yapılan baskınlarda ele geçirilen suçluların kullanmaya hazırlandığı el bombalarını ve silahları sosyal medya hesabında paylaştı. Bukele paylaşımında, Santa Ana bölgesinin batısında bir kartelin sığınağında ele geçirilen mühimmatla ilgili olarak "savaş silahları" ifadesini kullandı.

El Salvador Ulusal Sivil Polisi’nden (PNC) yapılan açıklamada ise baskınlarda 8 adet Model 67 parçalı el bombasının yanı sıra ABD yapımı C-4 patlayıcıların ele geçirildiği bildirildi. PNC Müdürü Mauricio Arriaza, cinayetlerdeki artışta suç örgütü lideri Fulton Locos Salvatruchos’ın payı olduğunu ileri sürdü.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro da açıklamasında, "Sorumlulara ulaşacağız ve onları adalete teslim edeceğiz" dedi.

Bukele sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, 9-10 Kasım’da ülkede 30’dan fazla cinayet işlendiğini belirtmiş, son 48 saatte cinayetlerde kaydedilen artışın kontrol altına alınabilmesi için ulusal polis ve silahlı kuvvetlerin görevlendirildiğini duyurmuştu. Bukele baskınlar için görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin sayısına ilişkin net bilgi vermemiş fakat birliklerin çoğunlukla başkent San Salvador’un sokak çetelerinin faaliyet gösterdiği bölgelerinde görev yapacağını söylemişti.

Dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden El Salvador’da cinayetlerin büyük kısmı çeteler arasındaki çatışmalar nedeniyle işlenirken, Bukele’nin 2018 yılında göreve gelmesinin ardından günlük cinayet ortalamalarında hızlı bir düşüş görülmüştü.