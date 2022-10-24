El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüne operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütüne yönelik 2 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.