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El freni inik unutulan araç denize uçtu
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE DÜN İLGİNÇ BİR OLAY YAŞANDI. SAHİL KENARINDA EL FRENİ İNİK UNUTULAN BİR ARAÇ DENİZE UÇTU.
Asayiş 27.08.2020, 11:44
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün ilginç bir olay yaşandı. Sahil kenarında el freni inik unutulan bir araç denize uçtu.
Olay, dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. El freni inik unutulan bir araç sahil boyunca yavaş yavaş, kaşla göz arasında denize doğru ilerledi. Daha sonra denize düşen araç uzunca bir süre suyun üzerinde kaldı. O anları gören vatandaşlar, yaşanan ilginç olayı saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Bir süre suyun üzerinde kalan araç daha sonra dibe doğru batmaya başladı. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketi önledi.
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