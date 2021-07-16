El freni çekilmeyen otomobil 5 metreden aşağı düştü

Antalya’da otomobilini park edip giden adam döndüğünde otomobilini duvardan aşağıya uçmuş şekilde buldu. Bir başka araca da çarpan otomobil hurdaya dönerken olayda yaralanan olmadı.

Serik ilçesinde hastaneye gelen ve otomobili park eden sürücü geriye döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Mustafa Yalçınkaya, 07 YS 912 plakalı aracı ile hastaneye geldi ve aracını park etti. Bir süre sonra rampada kendiliğinden hareket eden araç, önce Cihangir Hapil’e ait 07 K 9471 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Daha sonra duvar üstündeki demirleri kırarak, 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Şans eseri iki otomobilde de kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Sürücü Yalçınkaya, “Arabayı park etmiştim. Park halindeyken hareket etmiş ve aşağıya düşmüş. Ben de hastaneye gelmiştim, geri döndüm” diye konuştu.