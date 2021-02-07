El Bab’ta yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi

Suriye’nin El Bab kentinde yerel kolluk kuvvetlerinin bir kamyonda yaptığı aramada, PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait yüklü miktarda silah ve cephane ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab’ta terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ilçe merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde PKK/PYD/YPG terör örgütüne silah ve mühimmat götürdüğü tespit edilen kamyona operasyon düzenlendi. Suriye Görev Gücü kapsamında faaliyet gösteren El Bab Jandarma Danışman Tim Komutanlığı’nın yönlendirmesi ile El Bab yerel kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda, kamyonun muhtelif yerlerinde zula olarak tabir edilen gizli bölmelerde çok sayıda RPG-7 roketatar silahı, tanksavar silahları, keskin nişancı tüfekleri, kalaşnikoflar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve sevk fişekleri ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.