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El Bab’ta restoranın önüne yerleştirilen bomba imha edildi
Suriye’nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, kontrollü bir şekilde polis ekibi tarafından imha edildi.
Asayiş 13.09.2021, 17:30
Suriye’nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, kontrollü bir şekilde polis ekibi tarafından imha edildi.
Suriye’nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, polisi harekete geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, bombanın kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi. Patlamanın kilometrelerce uzaklıktan duyulduğu aktarıldı.