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El Bab’ta akaryakıt istasyonunda patlama
SURİYE'NİN EL BAB İLÇESİNDE BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA YAŞANDI.
Asayiş 02.11.2020, 22:20
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Suriye’nin El Bab ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama yaşandı.
Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan Al-Jadid Hastanesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt yüklü tankerde patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yetkililer, patlamada yaralı ve can kaybının olmadığını belirtti.
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