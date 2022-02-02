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El-Bab’daki terör saldırısında ölü sayısı 13’e yükseldi
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e, yaralı sayısı ise 40’a yükseldi.
Asayiş 02.02.2022, 16:31
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e, yaralı sayısı ise 40’a yükseldi.
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında can kaybı sayısı 13’e, yaralı sayısı ise 40’a yükseldi.