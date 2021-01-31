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El Bab’da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü
Suriye’de El Bab kırsalında Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.
Asayiş 31.01.2021, 17:08
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Suriye’de El Bab kırsalında Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.
El Bab kentinin güneyindeki Tadif kasabasında bulunan Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada biri şoför 6’sı SMO askeri toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 4 asker de yaralandı.Yerel kaynaklara göre bir SMO askerinin şüphelendiği aracı durdurduğu sırada patlama meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.