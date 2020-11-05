El Bab’da patlama: 1 ölü

Suriye’nini El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı. Patlama sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.