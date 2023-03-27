Ekvador’da toprak kayması: 16 ölü

Ekvador’un Chimborazo eyaletindeki bir dağ kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Chimborazo eyaletinde yer alan dağ kasabası Alausi’de toprak kayması meydana geldi. And Dağları’nda yer alan kasabadaki toprak kayması nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti. Felaket sonucu çok sayıda evin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.