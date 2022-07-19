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Ekvador’da cezaevinde isyan: 13 ölü, 2 yaralı

Ekvador’un Santo Domingo de los Colorados kentindeki cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 13 mahkum hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2022, 11:11
Ekvador’da cezaevinde isyan: 13 ölü, 2 yaralı

Ekvador’un Santo Domingo de los Colorados kentindeki cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 13 mahkum hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Santo Domingo de los Colorados kentindeki cezaevinde isyan çıktı. Ekvador Ulusal Cezaevi Kurumundan yapılan açıklamaya göre Bellavista cezaevinde yaşanan şiddet olaylarında 13 mahkum hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Polisin ve silahlı kuvvetlerin cezaevinde kontrolü yeniden sağladığı aktarıldı.

Aynı cezaevinde Mayıs ayında çıkan olaylarda ise 44 kişi yaşamını yitirmişti. Ayaklanmadan sonra yaklaşık 220 mahkum kaçmış, çoğu yakalanmıştı.

Ülkedeki cezaevi sorunu

Resmi rakamlara göre Ekvador’daki cezaevlerinde yaklaşık 33 bin 900 mahkum bulunuyor. Cezaevlerindeki doluluk oranı ise kapasitenin yüzde 12.5 üzerindeyken, gardiyan sayısının da oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Cezaevlerindeki isyan ve şiddetin kapsamlı bir politikanın olmamasından, kötü yaşam koşullarından ve hükümetin ilgisizliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ülkede sadece 2021 yılında 316 mahkum cezaevlerindeki olaylarda hayatını kaybetmişti.

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