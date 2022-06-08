Ekspertize gördüğü araca boya sıçradı, ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde kaportasına boya sıçradığını fark edince çalışanlarla tartışmaya başladı. Aradan geçen dakikalarda taraflar birbirlerine yumruk yumruğa saldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde yaşandı. İddialara göre aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde aracının kopartasında boya olduğunu gördü. Bu durum üzerine tepki gösteren vatandaş ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.