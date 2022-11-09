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Esenyurt’ta satırla motorsikletleri kıran esnaf konuştu : “Sinirlenerek vurdum. Motosikletler bana ait”
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
İstanbul’da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
Asayiş 09.11.2022, 14:40
İstanbul’da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.