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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 09.11.2022, 12:22
Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.