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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Asayiş 09.11.2022, 12:22
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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