Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Ümraniye’de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirlerine saldırması da dikkat çekti.