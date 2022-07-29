Ekmek sırası beklerken başına düşen cam parçaları ile yaralandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da motosikletli bir grubun havaya 8 el ateş etmesi sonucu kurşunlar bir binanın 4’üncü katındaki balkon camına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği balkon camı patlarken, parçaları ise binanın altında bulunan fırında ekmek sırası bekleyen vatandaşın kafasına saplandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir grup motorun üstünde rastgele havaya 8 el ateş etti. Kurşunlar, bir binanın 4’üncü katındaki balkonun camlarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği cam parçalanarak binanın altında ekmek sırası bekleyen Gürkan G.’nin kafasına saplandı. Gürkan. G. hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri motosikletli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekmek almak için sırada beklediğini belirten Gürkan G., “O sırada buradan motosikletli birisi geçiyordu, silahı çıkarttı ve havaya doğru sıktı. Ondan sonra sıkan kişiye bakayım derken havaya sıktığı mermilerden biri 4’üncü kattaki cam balkona isabet etmesi sonucunda buzlu cam dağıldı ve kafamın üstüne buzlu cam parçaları döküldü, ben de yaralandım. Ambulans çağırdılar, burada oturduktan sonra başıma pansuman yapıldı. Olaya karışanlardan şikayetçiyim” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.