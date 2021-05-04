Ekmek fırınında korkutan yangın

Tekirdağ Malkara’da faaliyet gösteren bir fırının bacasından yükselen alevler, büyümeden söndürüldü.

Olay, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerindeki Hasan Dalgıç’a ait ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada biriken kurumdan çıktığı öne sürülen yangını fırına çalışanları fark etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çatıya uzatılan merdivenden müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü. Aynı fırında daha önce de birkaç kez baca yangını meydana gelmişti.