Ekmek arasına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından ekmek arasına saklanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye halinde olan bekçiler hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı 252 Sokak üzerinde durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında Ü.Ş. (22) isimli şahsın uyuşturucu maddeden birçok kaydı olduğu anlaşıldı. Üst aramasında Ü.Ş. isimli şahsın elinde bulunan poşetteki ekmek arasına saklanmış halde satışa hazır olduğu değerlendirilen 18 küçük paket içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Kemalpaşa Şehit Mustafa Yavuz Polis Merkezi’ne götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.