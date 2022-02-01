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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir ’kağıt kaplana’ İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir.”
Ekmek arası uyuşturucu ticareti
Kayseri’de ekmek arasında uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 01.02.2022, 10:33
Kayseri’de ekmek arasında uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini ve aracını tespit eden eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda M.E. gözaltına alınırken, yapılan aramada süt paketi ve ekmek arasına gizlenmiş toplam 323 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 20 adet uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.