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Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

Gaziantep’te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telinin üzerine basması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veren küçük çocuğun ailesi ise yaşananlara isyan ederek olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Asayiş 25.01.2022, 11:11
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

Gaziantep’te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telinin üzerine basması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veren küçük çocuğun ailesi ise yaşananlara isyan ederek olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Olay, 23 Ocak 2022 Pazar günü öğle saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ekmek almak için evden çıkan Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yere düşen elektrik teline fark etmeyerek bastı. Akıma kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü.

Çocuk komaya girdi, yakınları isyan etti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Mehmet, 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Komaya giren talihsiz çocuğun hayati riski devam ederken yakınları elektrik telinin kopmasına isyan etti. Elektrik telinin kopmasında ihmal olduğunu iddia eden çocuğun acılı yakınları, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

“Bunun sorumlusu kim?”

Yaşam mücadelesi veren çocuğun amcası Mustafa Akbayram, acı olayın yeğeninin bakkala ekmek almaya gittiği sırada yaşandığını söyledi. Yağan kar nedeniyle elektrik telinin koptuğunu aktaran Akbayram, “Olay sonrası çevredekiler defalarca aramış ama gelen giden önlem alan olmamış. O sırada yeğenim ekmek almaya giderken kabloya basıyor ve anında elektrik çarpıyor. Yeğenim şuan yoğun bakımda ve durumu kritik. Bunun sorumlusu kim? Daha 9 yaşındaki bir çocuk, annesi ve babası perişan. Durumu çok kritik. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeğenimin suçu günahı ne"

Küçük çocuğun dayısı Ahmet Gültekin ise yetkililere seslenerek olayın incelenmesini talep etti. Yeğeninin ihmal sonucunda ağır yaralandığını savunan Gültekin, “Oradaki insanlar kablo için aramış ama gelen giden olmamış. Sonrasında yeğenim ekmek almaya giderken ayağı kayıyor ve kabloya basıyor. Şuan hastanede ve durumu çok kritik. Yaşam mücadelesi veriyor. Bu çocuğun suçu günahı ne? Bizim canımız yandı. Bunun sorumlusu bulunsun. Biz yandık, başkası yanmasın. Bize yardım etsinler" diye konuştu.

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