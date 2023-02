Ekiplerin enkaz altından can kurtarma mücadeleleri kamerada

Kahramanmaraş’ta depremden çöken binaların içine açtıkları yaşam tünelleri ile mahsur kalanlara ulaşan arama kurtarma ekiplerinin o anları görüntülere de yansıdı.

10 ili derinden etkileyen, binlerce can kaybı, on binlerce yaralının olduğu Kahramanmaraş merkezli iki depremin 5. gününe girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, bugüne kadar bir çok kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin kendi canlarını tehlikeye atarak girdikleri enkazlardan sağ çıkardığı her kişi, tüm Türkiye için umut oldu. Umutların devam ettiği bölgede ekiplerin yaşam tünelleri açarak mahsur kalanlara ulaşmaları ise kameralara da yansıdı.

Sakarya ekibinin depremin 3 ve 4’üncü günde kaydettiği görüntüler de enkaz altındaki depremzedelerle konuşmaları ve canla başla mücadeleleri yer aldı.