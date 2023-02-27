Ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması havadan görüntülendi

Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan vatandaşlar için ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunan 7 katlı Gürbüzbey binası da çöktü. Çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Öte yandan, AFAD tarafından yapılan açıklamada, Malatya’da meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı, 29 bina yıkılırken 32 vatandaşın da yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.