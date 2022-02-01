Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

Karabük’te kent merkezinde sivil polisin belinde silah gördüğü şahıs, "dur" ihtarına rağmen yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Kent merkezinde devriye görevini yapan sivil polis ekipleri, belinde silah fark ettikleri ve durumundan şüphelendikleri bir kişiye ‘Dur’ ihtarı çekti. Polisin ihtarını aldırış etmeyen Ömer K., kaçmaya başladı. Polisleri peşine takan şüpheli genç, yaşanan kovalamaca sonucu Kent meydanında kıskıvrak yakalandı. Yüzüstü yere yatırılarak elleri kelepçelenen şahsın üzerindeki silahın kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli devriye aracına konularak polis merkezine getirildi.