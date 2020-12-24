Ekiplerden kaçtı, dükkana ışık hızıyla böyle girdi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle caddede bulunan iş yerlerine çarpma ve araçtan inip kaçma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde trafik ve asayiş ekipleri saat 21.00’de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında denetime başladı. Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada kısıtlamanın bitimine yarım saat kala 34 CCP 115 plakalı bir otomobil, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Cadde üzerinden Görükle Yerleşkesi istikametine kaçan otomobil sürücüsü Muhammed D., (28) aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerlerine çarptı.

Otomobili bıraktı, yaya olarak kaçtı

İş yerlerine çarparak duran otomobil elektrik direği ile kasap arasında sıkıştı. Araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü otomobili bırakıp biranda yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler kaza yerinden ayrılan sürücünün arkasından yaya olarak koşturmaya başladı daha sonra sürücü gözlerden kaybolarak kayıplara karıştı. Otomobilde ve iş yerlerinde ağır maddi hasar meydana gelirken, araçta yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanmak için malzemeler ele geçirildi.

Sürücü iş yerlerine böyle girdi

Otomobille polislerden kaçan sürücü iş yerlerine vurarak kasap ile elektrik direği arasına hızla girerek sıkıştı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü Muhammed D., otomobilden indi. Otomobilden indikten sonra kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ardından takip etmeye devam etti ve bir süre sonra gözlerden kaybolarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarında otomobilin çok hızlı gittiği ve bir anda iş yerlerine çarparak durması ise izleyenleri şaşırttı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması ve sürücünün araçtan çıkıp biranda yaya olarak kaçmaya başlaması dikkatlerden kaçmadı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.