Ekiplerden kaçan ve polis memurunu yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de hırsızlı yaptığı tespit edilen ve takibe alınan, kovalamaca sonucu sıkıştığı sokak arasında 1 polis memurunu yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Karahöyük Mahallesi’nde bulunan tarlaların sulama kuyularındaki kabloları çaldığı tespit edilen ve takibe alınan şüpheli, Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan çevirme noktasında ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak 61 KL 608 plakalı minibüsü ile kaçmaya başladı. Minibüsü ile kaçan şüpheli A.Ö.’nün yakalanması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şüpheli, Uluönder Mahallesi Duruyüz Sokak’ta karşı istikametinden gelen başka bir araçtan dolayı sıkıştı. Minibüsünden inen şüpheli, yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile havaya ateş etti. Saçma isabet eden 1 polis memuru kolundan yaralandı. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması ile sokakta sıkışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliye ait araçta ve evde yapılan aramalarda, yaklaşık 1 ton enerji nakil kablosu, suçtan elde edildiği tahmin edilen 15 bin 158 TL nakit para, 4,27 gram esrar, 6 adet kesici ve delici alet, 80 litre motorin, 1 adet motorlu testere, 2 adet matkap, 1 adet çim biçme makinası ve 1 adet plastik boru kaynak makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli A.Ö., ‘Hırsızlık’ ve ‘Taksirle Yaralama’ suçları çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.